Солист 2rbina 2rista арестован на 10 суток за демонстрацию запрещенной символики
Преображенский суд Москвы арестовал на 10 суток солиста группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина по статье о демонстрации запрещенной символики, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Гайсина признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
16 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что Гайсина оштрафовали за пропаганду наркотиков в четырех треках. По данным канала, с музыканта взыскали 50 000 руб.
13 июня солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 50 000 руб. по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. 8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и дискредитировал российские власти.