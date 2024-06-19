Солист 2rbina 2rista арестован на 10 суток за демонстрацию запрещенной символики

13 июня солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 50 000 руб. по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. 8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и дискредитировал российские власти.