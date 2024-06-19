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Солист 2rbina 2rista арестован на 10 суток за демонстрацию запрещенной символики

Ведомости

Преображенский суд Москвы арестовал на 10 суток солиста группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина по статье о демонстрации запрещенной символики, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Гайсина признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

16 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что Гайсина оштрафовали за пропаганду наркотиков в четырех треках. По данным канала, с музыканта взыскали 50 000 руб.

13 июня солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 50 000 руб. по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. 8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и дискредитировал российские власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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