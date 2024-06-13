Солист группы «Порнофильмы» признан виновным в фейках о ВС РФ
Солист рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (признан в РФ иноагентом) привлечен к административной ответственности по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы Котляров Владимир Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», – указано в сообщении.
Котлярову назначен административный штраф в размере 50 000 руб.
8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.
11 июня Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года за фейки об армии.