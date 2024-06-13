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Солист группы «Порнофильмы» признан виновным в фейках о ВС РФ

Ведомости

Солист рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (признан в РФ иноагентом) привлечен к административной ответственности по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы Котляров Владимир Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», – указано в сообщении.

Котлярову назначен административный штраф в размере 50 000 руб.

8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.

11 июня Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года за фейки об армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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