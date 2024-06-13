Солист группы «Порнофильмы» признан виновным в фейках о ВС РФ

8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес Котлярова в реестр иноагентов. Ведомство объяснило свою позицию тем, что он выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.