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Суд заочно приговорил Новикова к 8,5 годам за фейки об армии

Ведомости

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 годам за фейки об армии, сообщает прокуратура столицы.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Новикова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении прокуратуры.

Новиков заочно приговорен к 8,5 годам исправительной колонии общего режима по ст. 207.3 УК – распространение фейков о российской армии. Кроме того, суд запретил ему заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в течение четырех лет. Прокуратура отмечает, что приговор пока не вступил в законную силу.

29 декабря 2023 г. стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Новикова уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.

В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Среди его наиболее известных дел в практике – защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы. В октябре в отношении Новикова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с его участием в боях на стороне Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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