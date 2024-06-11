Суд заочно приговорил Новикова к 8,5 годам за фейки об армии
Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 годам за фейки об армии, сообщает прокуратура столицы.
«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Новикова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении прокуратуры.
Новиков заочно приговорен к 8,5 годам исправительной колонии общего режима по ст. 207.3 УК – распространение фейков о российской армии. Кроме того, суд запретил ему заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в течение четырех лет. Прокуратура отмечает, что приговор пока не вступил в законную силу.
29 декабря 2023 г. стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Новикова уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.
В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Среди его наиболее известных дел в практике – защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы. В октябре в отношении Новикова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с его участием в боях на стороне Украины.