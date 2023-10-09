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В отношении экс-адвоката Новикова возбудили дело о госизмене

Ведомости

В отношении бывшего адвоката и экс-игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (признан в России иноагентом) возбудили уголовное дело о госизмене в связи с его участием в боях на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает ТАСС.

Уточняется, что после начала спецоперации Новиков добровольно уехал из России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он прошел военную подготовку и сейчас принимает участие в боевых действиях, а также занимается пропагандистской деятельностью.

В отношении Новикова возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

В июне 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Ранее с таким ходатайством выступил Минюст России. Среди наиболее известных дел Новикова, когда он занимался адвокатской деятельностью, — защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы, режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму в 2014 г., и экс-президента Украины Петра Порошенко. Помимо этого, Новиков представлял интересы студента политического факультета НИУ ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме, а также Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Новиков также был игроком «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 г. В 2015 г. он получил «Бриллиантовую сову», а в 2004 и 2014 гг. — «Хрустальных сов». 25 ноября 2022 г. Минюст включил его в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. С декабря прошлого года он объявлен в розыск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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