В отношении экс-адвоката Новикова возбудили дело о госизмене
В отношении бывшего адвоката и экс-игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (признан в России иноагентом) возбудили уголовное дело о госизмене в связи с его участием в боях на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает ТАСС.
Уточняется, что после начала спецоперации Новиков добровольно уехал из России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он прошел военную подготовку и сейчас принимает участие в боевых действиях, а также занимается пропагандистской деятельностью.
В отношении Новикова возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
В июне 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Ранее с таким ходатайством выступил Минюст России. Среди наиболее известных дел Новикова, когда он занимался адвокатской деятельностью, — защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы, режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму в 2014 г., и экс-президента Украины Петра Порошенко. Помимо этого, Новиков представлял интересы студента политического факультета НИУ ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме, а также Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).