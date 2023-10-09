В отношении экс-адвоката Новикова возбудили дело о госизмене

В июне 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Ранее с таким ходатайством выступил Минюст России. Среди наиболее известных дел Новикова, когда он занимался адвокатской деятельностью, — защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы, режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму в 2014 г., и экс-президента Украины Петра Порошенко. Помимо этого, Новиков представлял интересы студента политического факультета НИУ ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме, а также Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).