Минюст включил Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, еще шесть человек, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и ведущую «Дождя» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) Анну Монгайт, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
В перечень также оказались включены политолог Виталий Ковин (внесен в реестр СМИ-иноагентов), соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Федор Телин и журналистка Александра Гармажапова.
18 ноября Минюст включил в список иноагентов журналистку Ирину Шихман, музыканта Noize MС, политиков Вячеслава Мальцева и Михаила Светова и др. В конце октября иноагентами стали бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов и политик Семен Кочкин.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.
Вчера, 24 ноября, Госдума в третьем чтении приняла поправки об ограничениях для иноагентов. Одобренные поправки подразумевают запрет на распространение произведенной иноагентом информационной продукции. Иноагенты не смогут заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также выступать организаторами публичных мероприятий. Они также не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он позволит объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах». Не смогут быть признаны иноагентами объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.
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