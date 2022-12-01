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МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

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МВД объявило в розыск адвоката и бывшего игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан Минюстом физлицом-иноагентом), следует из базы данных ведомства. Уточняется, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье идет речь, не поясняется.

Новиков родился 11 февраля 1982 г. Он с отличием окончил Российскую академию правосудия и получил статус адвоката. С 2021 г. живет в Киеве.

Среди наиболее известных дел — защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России, режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму в 2014 г., и экс-президента Украины Петра Порошенко. Помимо этого, Новиков представлял интересы политического активиста и студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме, а также Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Новиков также был игроком «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 г. В 2015 г. он получил «Бриллиантовую сову», а в 2004 и 2014 гг. — «Хрустальных сов».

25 ноября Минюст включил его в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Помимо Новикова в него вошли еще пять человек, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ведущая «Дождя» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) Анна Монгайт и соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Федор Телин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных