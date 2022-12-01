МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Среди наиболее известных дел — защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России, режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму в 2014 г., и экс-президента Украины Петра Порошенко. Помимо этого, Новиков представлял интересы политического активиста и студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, обвиненного в экстремизме, а также Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).