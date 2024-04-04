МВД нашло признаки дискредитации армии в словах солиста группы «Порнофильмы»
Полиция нашла признаки дискредитации российской армии в высказываниях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом). Об этом говорится в ответе ГУ МВД России по Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову приготовиться», – написал депутат в своем Telegram-канале, опубликовав ответ МВД.
Поводом для обращения Альшевских стало видео на YouTube, в котором, по мнению депутата, музыкант сделал заявления, дискредитирующие российскую армию. В ответе сказано, что экспертно-криминалистический центр управления нашел признаки правонарушения по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Котлярову грозит штраф до 50 000 руб.
Материалы проверки МВД направило 26 марта в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Ведомство должно принять решение в соответствии с законодательством РФ.
8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Ведомство объяснило свою позицию тем, что Котляров выступал в поддержку Украины, формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. В октябре того же года Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам с аккордами и текстом песни группы «Это пройдет».