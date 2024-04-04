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МВД нашло признаки дискредитации армии в словах солиста группы «Порнофильмы»

Ведомости

Полиция нашла признаки дискредитации российской армии в высказываниях солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом). Об этом говорится в ответе ГУ МВД России по Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову приготовиться», – написал депутат в своем Telegram-канале, опубликовав ответ МВД.

Поводом для обращения Альшевских стало видео на YouTube, в котором, по мнению депутата, музыкант сделал заявления, дискредитирующие российскую армию. В ответе сказано, что экспертно-криминалистический центр управления нашел признаки правонарушения по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Котлярову грозит штраф до 50 000 руб.

Материалы проверки МВД направило 26 марта в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Ведомство должно принять решение в соответствии с законодательством РФ.

8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Ведомство объяснило свою позицию тем, что Котляров выступал в поддержку Украины, формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. В октябре того же года Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам с аккордами и текстом песни группы «Это пройдет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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