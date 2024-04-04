МВД нашло признаки дискредитации армии в словах солиста группы «Порнофильмы»

8 сентября 2023 г. Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Ведомство объяснило свою позицию тем, что Котляров выступал в поддержку Украины, формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. В октябре того же года Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам с аккордами и текстом песни группы «Это пройдет».