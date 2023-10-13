Роскомнадзор ограничил доступ к страницам с песней «Порнофильмов» «Это пройдет»

Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода» (признан в РФ иноагентом), который написал о блокировке двух страниц с текстом и аккордами произведения. В реестре Роскомнадзора сказано, что доступ к ним ограничивается. По решению какого госоргана принято решение, не уточняется.