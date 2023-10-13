Роскомнадзор ограничил доступ к страницам с песней «Порнофильмов» «Это пройдет»
Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам с аккордами и текстом песни группы «Порнофильмы» «Это пройдет», следует из данных сервиса ведомства проверки ограничения доступа к сайтам.
Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода» (признан в РФ иноагентом), который написал о блокировке двух страниц с текстом и аккордами произведения. В реестре Роскомнадзора сказано, что доступ к ним ограничивается. По решению какого госоргана принято решение, не уточняется.
При этом некоторые другие страницы с текстом и аккордами песни доступны. Но произведение недоступно на сервисе «Яндекс.Музыка». Другие произведения одноименного альбома группы доступны.
В реестре Минюста с экстремистскими материалами песня «Это пройдет» не числится. Но там есть другая песня группы «Нищих Убивай!», внесенная в список по решению суда в феврале 2023 г.
8 сентября Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы Владимира Котлярова. Ведомство объяснило свою позицию тем, что Котляров выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.