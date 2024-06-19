Четверо паломников из России умерли в Саудовской Аравии во время хаджа
Четверо российских паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в королевстве.
Отмечается, что причины смерти россиян – естественные.
19 июня AFP со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что во время хаджа в Саудовской Аравии погибли как минимум 550 паломников, среди которых было не менее 323 египтянин и 60 иорданцев. По данным агентства, общее число смертей в результате хаджа достигло 577. Большинство скончались из-за теплового удара: 17 июня температура воздуха в Мекке достигла 51,8 градуса.
По информации источника агентства, число погибших увеличилось из-за множества незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос. Паломники долго получали доступ к еде, воде и кондиционерам.