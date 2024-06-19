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AFP: не менее 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию

Ведомости

Во время хаджа в Саудовскую Аравию погибли по меньшей мере 550 паломников. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванных дипломатов. 

Среди них было как минимум 323 египтянина и 60 иорданцев. По данным агентства, общее число смертей в результате хаджа достигло 577. Большинство скончались из-за теплового удара. 17 июня воздух в Мекке прогрелся до 51,8 градуса.

Один из дипломатов пояснил AFP, что число погибших значительно возросло из-за большого количества незарегистрированных паломников. Их прибытие вызвало хаос, в результате паломники долгое время не могли получить доступ к еде, воде и кондиционерам. Многим людям было негде укрыться, добавил дипломат.

AFP отмечает, что из-за жары паломники выливали себе на головы бутылки с водой. Волонтеры раздавали им холодные напитки и мороженое.

18 июня МИД Египта сообщил, что Каир также сотрудничает с Саудовской Аравией в операциях по поиску египтян, пропавших без вести во время хаджа. Их число, как и количество погибших, не уточнялось. Власти Саудовской Аравии также не приводят цифры по погибшим. По их данным на 16 июня, в больницах находилось 2000 человек, пострадавших из-за жары.

Хадж – паломничество мусульман в Мекку. В этом году оно проходит с 14 по 19 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,8 млн паломников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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