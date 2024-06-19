AFP: не менее 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию
Во время хаджа в Саудовскую Аравию погибли по меньшей мере 550 паломников. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.
Среди них было как минимум 323 египтянина и 60 иорданцев. По данным агентства, общее число смертей в результате хаджа достигло 577. Большинство скончались из-за теплового удара. 17 июня воздух в Мекке прогрелся до 51,8 градуса.
Один из дипломатов пояснил AFP, что число погибших значительно возросло из-за большого количества незарегистрированных паломников. Их прибытие вызвало хаос, в результате паломники долгое время не могли получить доступ к еде, воде и кондиционерам. Многим людям было негде укрыться, добавил дипломат.
AFP отмечает, что из-за жары паломники выливали себе на головы бутылки с водой. Волонтеры раздавали им холодные напитки и мороженое.
18 июня МИД Египта сообщил, что Каир также сотрудничает с Саудовской Аравией в операциях по поиску египтян, пропавших без вести во время хаджа. Их число, как и количество погибших, не уточнялось. Власти Саудовской Аравии также не приводят цифры по погибшим. По их данным на 16 июня, в больницах находилось 2000 человек, пострадавших из-за жары.
Хадж – паломничество мусульман в Мекку. В этом году оно проходит с 14 по 19 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,8 млн паломников.