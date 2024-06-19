AFP: не менее 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию

18 июня МИД Египта сообщил, что Каир также сотрудничает с Саудовской Аравией в операциях по поиску египтян, пропавших без вести во время хаджа. Их число, как и количество погибших, не уточнялось. Власти Саудовской Аравии также не приводят цифры по погибшим. По их данным на 16 июня, в больницах находилось 2000 человек, пострадавших из-за жары.