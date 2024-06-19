Суд вынес приговор по делу об убийстве Моторолы и покушении на первого главу ДНР

По данным следствия, Погорелов и Чурилов с июня 2016 г. до задержания в 2017 г. участвовали в террористическом сообществе, созданном Службой безопасности Украины. В суде было установлено, что в октябре 2016 г. Погорелов участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли Павлов и военнослужащий его подразделения Евгений Гадлия. Что касается Чурилова, то он также был пособником покушения 24 июня 2016 г. на Павлова, тогда Моторола не пострадал. В июле того же года фигурант помог организовать взрыв, в результате которого погибли командир войсковой части корпуса народной милиции ЛНР Александр Колосов (позывной Заря) и неустановленный военнослужащий, еще один военный был тяжело ранен.