Суд вынес приговор по делу об убийстве Моторолы и покушении на первого главу ДНР
Южный окружной военный суд признал виновными фигурантов дела об убийстве командира ополченцев «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола и покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Суд приговорил Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы, а Артема Ена, Василия Чурилова, Александра Тимошенко – к 17, 13 и 12 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В мае 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о награждении командира орденом Мужества посмертно.
По данным следствия, Погорелов и Чурилов с июня 2016 г. до задержания в 2017 г. участвовали в террористическом сообществе, созданном Службой безопасности Украины. В суде было установлено, что в октябре 2016 г. Погорелов участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли Павлов и военнослужащий его подразделения Евгений Гадлия. Что касается Чурилова, то он также был пособником покушения 24 июня 2016 г. на Павлова, тогда Моторола не пострадал. В июле того же года фигурант помог организовать взрыв, в результате которого погибли командир войсковой части корпуса народной милиции ЛНР Александр Колосов (позывной Заря) и неустановленный военнослужащий, еще один военный был тяжело ранен.
В декабре 2016 г. Погорелов был участником подготовки убийства заместителя командира войсковой части ДНР Алексея Выдрина. Его пособником тогда выступил Ена. Кроме того, с июня по август 2017 г. Погорелов участвовал в покушении на Захарченко – он предоставил сведения о его маршрутах, установил взрывное устройство в месте предполагаемого появления. Тогда посягательство на жизни Выдрина и главы ДНР было предотвращено.
Захарченко погиб в конце августа 2018 г. Это произошло в результате взрыва в донецком кафе «Сепар»: устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда глава ДНР и сопровождавшие его люди входили в помещение. Вместе с Захарченко тогда погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения.