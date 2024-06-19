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Суд вынес приговор по делу об убийстве Моторолы и покушении на первого главу ДНР

Ведомости

Южный окружной военный суд признал виновными фигурантов дела об убийстве командира ополченцев «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола и покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Суд приговорил Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы, а Артема Ена, Василия Чурилова, Александра Тимошенко – к 17, 13 и 12 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В мае 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о награждении командира орденом Мужества посмертно. 

По данным следствия, Погорелов и Чурилов с июня 2016 г. до задержания в 2017 г. участвовали в террористическом сообществе, созданном Службой безопасности Украины. В суде было установлено, что в октябре 2016 г. Погорелов участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли Павлов и военнослужащий его подразделения Евгений Гадлия. Что касается Чурилова, то он также был пособником покушения 24 июня 2016 г. на Павлова, тогда Моторола не пострадал. В июле того же года фигурант помог организовать взрыв, в результате которого погибли командир войсковой части корпуса народной милиции ЛНР Александр Колосов (позывной Заря) и неустановленный военнослужащий, еще один военный был тяжело ранен.

В декабре 2016 г. Погорелов был участником подготовки убийства заместителя командира войсковой части ДНР Алексея Выдрина. Его пособником тогда выступил Ена. Кроме того, с июня по август 2017 г. Погорелов участвовал в покушении на Захарченко – он предоставил сведения о его маршрутах, установил взрывное устройство в месте предполагаемого появления. Тогда посягательство на жизни Выдрина и главы ДНР было предотвращено.

Захарченко погиб в конце августа 2018 г. Это произошло в результате взрыва в донецком кафе «Сепар»: устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда глава ДНР и сопровождавшие его люди входили в помещение. Вместе с Захарченко тогда погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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