ВЦИОМ: большинство россиян интересуют музеи с исторической тематикой

На вопрос «Когда в последний раз вы были в музее?» 40% ответили, что несколько лет назад, еще 18% – годом или двумя ранее, 10% респондентов утверждают, что вообще никогда их не посещали. 24% россиян сообщили, что были в музее в течение последнего года, в том числе 17% из них – в последние два-три месяца.