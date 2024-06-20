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ВЦИОМ: большинство россиян интересуют музеи с исторической тематикой

Ведомости

Из 1600 опрошенных россиян большинство – 63% – выберут для посещения исторические музеи, еще 43% интересуют художественные. Музеи с военно-патриотической тематикой интересуют 2% россиян. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос проводился среди россиян старше 18 лет, выбрать можно было несколько вариантов ответов. В исследовании отмечается, что исторические музеи одинаково интересны как мужчинам, так и женщинам. Среди поколения «зумеров» интерес к музеям проявляют около 50% опрошенных, а среди младших миллениалов – 69%. Их в основном предпочитают граждане с незаконченным высшим и высшим образованием (65%), жители села и городов с численностью населения 500 000 – 950 000 человек (по 68%), а также проживающие в Северо-Кавказском (68%), Сибирском (67%) и Дальневосточном (71%) федеральных округах.

В пятерку лидеров после исторического и художественного музеев вошли также краеведческие (35%), естественнонаучные (30%) и литературные музеи (13%). Еще 2% респондентов в варианте ответа «Другое» сказали, что выбрали бы для посещения учреждения с военно-патриотической тематикой. В предыдущие годы этот вариант в опросах ВЦИОМ не фигурировал.

На вопрос «Когда в последний раз вы были в музее?» 40% ответили, что несколько лет назад, еще 18% – годом или двумя ранее, 10% респондентов утверждают, что вообще никогда их не посещали. 24% россиян сообщили, что были в музее в течение последнего года, в том числе 17% из них – в последние два-три месяца.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения. В документе, в частности, предусмотрены популяризация истории развития культуры, науки, техники, военно-промышленного комплекса и военной истории России, закрепление статуса негосударственных малых исторических музеев, разработка госпрограммы развития школьного и студенческого познавательного туризма, поддержка исторического краеведения и популяризация объектов историко-культурного наследия. Поясняется, что исполнение указа необходимо, поскольку существует угроза по уничтожению исторической памяти из-за недружественных действий иностранных государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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