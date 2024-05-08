Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещения

Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещенияВ документе говорится о преемственности истории РФ и единстве российских народов
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под госполитикой в области исторического просвещения понимается деятельность, направленная на «распространение в обществе достоверных и научно обоснованных исторических знаний, поддержку и развитие системы научного исторического знания, формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей и любви к Родине». В качестве нормативно-правовой базы для основ взяты Конституция РФ, принципы и нормы международного права, международные договоры, федеральные законы и стратегия национальной безопасности России.
К угрозам российскому обществу по уничтожению исторической памяти в указе относят «недружественные действия иностранных государств, направленные на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации», попытки искажения истории, использование Западом исторических фальсификаций «в качестве оружия в информационной войне». Для противодействия этим рискам и угрозам необходимо предпринять «усилия по организации и обеспечению системной и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки».
Целями госполитики в области исторического просвещения названы сохранение памяти о значимых событиях истории России, осознание многонациональной природы социокультурного развития России, популяризация достижений отечественной науки и культуры, патриотическое воспитание, сохранение памяти о защитниках Отечества, выдающихся российских личностях, формирование активной гражданской позиции, работа с соотечественниками за рубежом, сохранение традиционных ценностей.
Основными принципами госполитики в области исторического просвещения в указе обозначены опора на научные знания и фундаментальные исследования, традиционные ценности, понимание истории России как части общемирового исторического процесса, единство народов России.
В указе также говорится о задачах госполитики в области исторического просвещения. Это координация просветительской деятельности, противодействие фальсификации истории, заказ на подготовку научно-педагогических кадров, контроль за содержанием образовательных программ, совершенствование грантовой системы, господдержка общественных объединений, направленных на сохранение исторической памяти. К задачам, связанным с повышением исторической грамотности, отнесли создание единой методологии преподавания истории – начиная с дошкольных образовательных организаций и заканчивая вузами. Также в документе говорится об актуализации общеобразовательных программ и создании единой линейки школьных учебников по истории, разработке единого историко-культурного стандарта, возрождении программ внеклассного исторического просвещения.
Кроме того, предусмотрены популяризация истории развития культуры, науки, техники, военно-промышленного комплекса и военной истории России, закрепление статуса негосударственных малых исторических музеев, разработка госпрограммы развития школьного и студенческого познавательного туризма, поддержка исторического краеведения и популяризация объектов историко-культурного наследия.
В документе также говорится о создании единой цифровой платформы с доступом к учебным материалам. Указ предусматривает замену иностранных образовательных платформ отечественными аналогами, создание и трансляцию (прокат) отечественных исторических кинофильмов, контроль за рынком компьютерных игр для исключения распространения продуктов, искажающих представление об исторических событиях и роли России в мире.
Результатами реализации госполитики ожидают усиление сплоченности российского общества, сохранение традиционных ценностей, противостояние деструктивному идеологическому воздействию и рост вовлеченности россиян в решение задач местного и государственного значения.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что указ президента касается, прежде всего, исторического просвещения. В эту сферу деятельности войдут курсы, мероприятия, лекции, которые будет проводить общество «Знание». «Вузы, колледжи и школы должны будут проводить просветительскую деятельность, причем в интересах не только своих учащихся, но гораздо более широкого круга. Работа должна быть направлена на воспитание норм, ценностей и предотвращение фальсификации истории», – пояснила Абанкина. Помимо этого в задачи просвещения входит и повышение исторической грамотности, и сохранение исторической памяти, добавила она.