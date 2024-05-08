Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещения

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что указ президента касается, прежде всего, исторического просвещения. В эту сферу деятельности войдут курсы, мероприятия, лекции, которые будет проводить общество «Знание». «Вузы, колледжи и школы должны будут проводить просветительскую деятельность, причем в интересах не только своих учащихся, но гораздо более широкого круга. Работа должна быть направлена на воспитание норм, ценностей и предотвращение фальсификации истории», – пояснила Абанкина. Помимо этого в задачи просвещения входит и повышение исторической грамотности, и сохранение исторической памяти, добавила она.