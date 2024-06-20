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Власти Москвы призывают жителей оставаться дома из-за ливня

Ведомости

В Москве зафиксирован сильный ливень, жителям города рекомендуется оставаться дома. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

«В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», – сказано в сообщении.

На официальном сайте КГХ сообщается, что городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. На круглосуточном дежурстве находится оперативный и ремонтный персонал, а также ответственные лица. Электросетевые организации готовят источники аварийного питания.

20 июня в Москве прогнозируются экстремальные погодные условия – сильные дожди, град, порывы ветра до 18-23 м/с. С 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно классификации Гидрометцентра, при нем возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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