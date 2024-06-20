Власти Москвы призывают жителей оставаться дома из-за ливня

20 июня в Москве прогнозируются экстремальные погодные условия – сильные дожди, град, порывы ветра до 18-23 м/с. С 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно классификации Гидрометцентра, при нем возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба.