Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июняДо этого об ожидаемом ухудшении погодных условий рассказали в МЧС
Москва 20 июня столкнется с очередным испытанием экстремальными погодными условиям, предупредил мэр столицы Сергей Собянин.
«20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно», – написал он в своем Telegram-канале.
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий Собянин призвал москвичей сохранять бдительность и постараться сократить время пребывания на улице.
19 июня с аналогичным предупреждением выступило управление МЧС России по Москве. Спасатели рассказали, что вечером 20 июня в некоторых районах столицы существует угроза формирования смерчей. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать аккуратность на дорогах, не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций, а также не укрываться возле таких объектов во время непогоды.