Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

19 июня с аналогичным предупреждением выступило управление МЧС России по Москве. Спасатели рассказали, что вечером 20 июня в некоторых районах столицы существует угроза формирования смерчей. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать аккуратность на дорогах, не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций, а также не укрываться возле таких объектов во время непогоды.