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Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

До этого об ожидаемом ухудшении погодных условий рассказали в МЧС
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Москва 20 июня столкнется с очередным испытанием экстремальными погодными условиям, предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

«20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно», – написал он в своем Telegram-канале.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий Собянин призвал москвичей сохранять бдительность и постараться сократить время пребывания на улице.

19 июня с аналогичным предупреждением выступило управление МЧС России по Москве. Спасатели рассказали, что вечером 20 июня в некоторых районах столицы существует угроза формирования смерчей. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать аккуратность на дорогах, не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций, а также не укрываться возле таких объектов во время непогоды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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