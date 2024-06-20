Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек
Более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа (паломничества в Мекку) в Саудовской Аравии, сообщает информационное агентство AFP.
Большинство погибших – незарегистрированные паломники. Средняя температура в Саудовской Аравии превышает 37 градусов по Цельсию.
19 июня AFP сообщило, что во время хаджа в Саудовской Аравии погибли как минимум 550 паломников, среди которых было не менее 323 египтянин и 60 иорданцев. По данным агентства, общее число смертей в результате хаджа достигло 577. Большинство скончались из-за теплового удара: 17 июня температура воздуха в Мекке достигла 51,8 градуса. По информации источника агентства, число погибших увеличилось из-за множества незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос. Паломники долго получали доступ к еде, воде и кондиционерам.
Хадж – паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам хранится главная святыня ислама – священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Хадж относится к пяти столпам Ислама (после шахады, молитвы, милостыни и поста), его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин. Хадж проводится ежегодно в течение пяти дней, с восьмого по 12-й день последнего месяца исламского года. В 2024 г. он начался 14 июня.