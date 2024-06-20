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Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек

Ведомости

Более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа (паломничества в Мекку) в Саудовской Аравии, сообщает информационное агентство AFP.

Большинство погибших – незарегистрированные паломники. Средняя температура в Саудовской Аравии превышает 37 градусов по Цельсию.

19 июня AFP сообщило, что во время хаджа в Саудовской Аравии погибли как минимум 550 паломников, среди которых было не менее 323 египтянин и 60 иорданцев. По данным агентства, общее число смертей в результате хаджа достигло 577. Большинство скончались из-за теплового удара: 17 июня температура воздуха в Мекке достигла 51,8 градуса. По информации источника агентства, число погибших увеличилось из-за множества незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос. Паломники долго получали доступ к еде, воде и кондиционерам.

В тот же день стало известно, что среди погибших были четверо россиян.

Хадж – паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам хранится главная святыня ислама – священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Хадж относится к пяти столпам Ислама (после шахады, молитвы, милостыни и поста), его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин. Хадж проводится ежегодно в течение пяти дней, с восьмого по 12-й день последнего месяца исламского года. В 2024 г. он начался 14 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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