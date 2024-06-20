Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек

Хадж – паломничество в Мекку, где в мечети Аль-Харам хранится главная святыня ислама – священная Кааба (кубическая постройка во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Хадж относится к пяти столпам Ислама (после шахады, молитвы, милостыни и поста), его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин. Хадж проводится ежегодно в течение пяти дней, с восьмого по 12-й день последнего месяца исламского года. В 2024 г. он начался 14 июня.