Бывший главред Republic Колезев обжаловал заочный арест
Бывший главный редактор издания Republic (признано СМИ-иноагентом в РФ) Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ) обжаловал заочный арест по делу о фейках про армию, следует из картотеки Басманного суда Москвы.
В России журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
СМИ писали, что дело было возбуждено в связи с публикациями Колезева о событиях в Буче Киевской области.