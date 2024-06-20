Бывший главред Republic Колезев обжаловал заочный арест

В России журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.