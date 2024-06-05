Суд заочно арестовал экс-главреда Republic Колезева
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Бывшему главному редактору издания Republic (признано СМИ-иноагентом в РФ) избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
5 июня Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать журналиста. Колезева обвиняют в фейках об армии (ст. 207.3 УК РФ). По данным агентства, дело было возбуждено в связи с постом Колезева в социальных сетях о событиях в Буче Киевской области.
Сам журналист сообщил в Telegram, что узнал о своем возможном заочном аресте из СМИ. Колезев был объявлен в розыск в ноябре 2022 г.