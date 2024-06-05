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СК попросил суд заочно арестовать экс-главреда Republic Колезева

Ведомости

Следственный комитет РФ просит Басманный районный суд Москвы заочно арестовать журналиста, бывшего главного редактора Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом), следует из карточки суда.

Колезев обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным агентства, дело было возбуждено в связи с постом Колезева в социальных сетях о событиях в Буче.

Журналист в своем Telegram-канале сообщил, что узнал о своем возможном заочном аресте из СМИ.

В ноябре 2022 г. МВД объявило Колезева в розыск. Тогда ведомство не уточнило, по какой именно статье УК РФ разыскивается журналист. Сам Колезев в своем Telegram-канале сообщил, что не знает, о каком деле идет речь.

Republic попало в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 г. Тогда Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания нет иностранного финансирования – оно существует исключительно за счет денег подписчиков. 24 мая Колезев заявил, что покидает должность главного редактора Republic, чтобы плотнее заняться персональными медиа-проектами.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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