СК попросил суд заочно арестовать экс-главреда Republic Колезева
Следственный комитет РФ просит Басманный районный суд Москвы заочно арестовать журналиста, бывшего главного редактора Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом), следует из карточки суда.
Колезев обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным агентства, дело было возбуждено в связи с постом Колезева в социальных сетях о событиях в Буче.
Журналист в своем Telegram-канале сообщил, что узнал о своем возможном заочном аресте из СМИ.
В ноябре 2022 г. МВД объявило Колезева в розыск. Тогда ведомство не уточнило, по какой именно статье УК РФ разыскивается журналист. Сам Колезев в своем Telegram-канале сообщил, что не знает, о каком деле идет речь.
Republic попало в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 г. Тогда Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания нет иностранного финансирования – оно существует исключительно за счет денег подписчиков. 24 мая Колезев заявил, что покидает должность главного редактора Republic, чтобы плотнее заняться персональными медиа-проектами.