СК попросил суд заочно арестовать экс-главреда Republic Колезева

Republic попало в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 г. Тогда Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания нет иностранного финансирования – оно существует исключительно за счет денег подписчиков. 24 мая Колезев заявил, что покидает должность главного редактора Republic, чтобы плотнее заняться персональными медиа-проектами.