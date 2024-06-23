Патриарх Кирилл начал божественную литургию в Троице-Сергиевой лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит божественную литургию в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Торжественная встреча патриарха сопровождалась колокольным звоном. Перед началом литургии на иконостас Троицкого собора лавры была установлена икона «Троица» Андрея Рублева. Она вмонтирована в стационарный киот, расположенный справа от дверей в иконостас.
Вместе с патриархом в храме служат многочисленные архиереи и священнослужители Русской православной церкви, а также игумен и насельники монастыря. Троице-Сергиева лавра заполнена верующими. Праздничное богослужение проходит под открытым небом на помосте рядом с Успенским собором.
22 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечернее богослужение в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В этот же день икону «Святая Троица» доставили в лавру.
«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и Третьяковскую галерею.
12 июля 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией.