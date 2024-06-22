Патриарх провел богослужение в Сергиевой лавре, куда доставили икону «Троица»

«Я благословляю именовать этот день Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения. Это событие не должно покинуть нашу память и должно быть запечатлено в нашей церковной истории», – заявил он (цитата по ТАСС). 23 июня в Троице-Сергиевой лавре состоится божественная литургия, которую также возглавит патриарх Кирилл.