Патриарх провел богослужение в Сергиевой лавре, куда доставили икону «Троица»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит вечернее богослужение в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, пишет ТАСС. Днем 22 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставили в лавру.
Вместе с патриархом в храме служат наместник монастыря, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский), священнослужители и монахи обители.
Патриарх Кирилл объявил, что 22 июня будет именоваться в церковном календаре Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру.
«Я благословляю именовать этот день Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения. Это событие не должно покинуть нашу память и должно быть запечатлено в нашей церковной истории», – заявил он (цитата по ТАСС). 23 июня в Троице-Сергиевой лавре состоится божественная литургия, которую также возглавит патриарх Кирилл.
Днем 22 июня икону «Святая Троица» Рублева увезли из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы.
«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и Третьяковскую галерею.
12 июля 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией.