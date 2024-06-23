Семь граждан России умерли во время паломничества в Саудовскую Аравию

Считается, что каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество в Мекку. В этом году событие началось 14 июня. Информационное агентство AFP 20 июня сообщило, что более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Большинство погибших – незарегистрированные паломники.