Семь граждан России умерли во время паломничества в Саудовскую Аравию
Во время паломничества в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) по естественным причинам скончались семь россиян из Дагестана и Московской области. Об этом сообщил глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев.
«Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов», – рассказал Асуев «РИА Новости».
По его словам, двое из погибших были зарегистрированы как паломники. Остальные имели обычные туристические визы, которые не позволяют совершать хадж, согласно закону Саудовской Аравии.
Считается, что каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество в Мекку. В этом году событие началось 14 июня. Информационное агентство AFP 20 июня сообщило, что более 1000 человек умерли в результате сильной жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Большинство погибших – незарегистрированные паломники.