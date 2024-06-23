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На Ставрополье усиливают меры безопасности в связи с терактом в Дагестане

Ведомости

В связи со стрельбой в Дагестане правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Уверен, организаторы и исполнители нападения ответят перед законом. Какими бы ни были их замыслы, ни разобщить, ни запугать, ни подорвать наше единство бандитам не удалось и не удастся», – подчеркнул Владимиров.

Глава края от лица ставропольцев выразил соболезнования родным погибших в результате атаки в Дагестане и пожелал выздоровления раненым.

Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным муфтията Дагестана, погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек ранены. Позже МВД Дагестана сообщило, что прибывший на подмогу при обстреле в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней скончался от тяжелых ранений.

Следственное управление СК России по республике возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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