На Ставрополье усиливают меры безопасности в связи с терактом в Дагестане
В связи со стрельбой в Дагестане правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«Уверен, организаторы и исполнители нападения ответят перед законом. Какими бы ни были их замыслы, ни разобщить, ни запугать, ни подорвать наше единство бандитам не удалось и не удастся», – подчеркнул Владимиров.
Глава края от лица ставропольцев выразил соболезнования родным погибших в результате атаки в Дагестане и пожелал выздоровления раненым.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным муфтията Дагестана, погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек ранены. Позже МВД Дагестана сообщило, что прибывший на подмогу при обстреле в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней скончался от тяжелых ранений.
Следственное управление СК России по республике возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений.