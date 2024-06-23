На Ставрополье усиливают меры безопасности в связи с терактом в Дагестане

Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным муфтията Дагестана, погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек ранены. Позже МВД Дагестана сообщило, что прибывший на подмогу при обстреле в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней скончался от тяжелых ранений.