СК: личности ликвидированных боевиков в Дагестане установлены

Сейчас на местах работают следователи. СК устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к терактам. В Дербент прибыл глава Дагестана Сергей Меликов, чтобы осмотреть церковь и синагогу, на которые было совершено нападение. Также он проведет совещание в администрации города.