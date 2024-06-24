СК: личности ликвидированных боевиков в Дагестане установлены
При боестолкновениях были ликвидированы пять боевиков, которые устроили теракты в Дербенте и Махачкале. Их личности установлены, сообщает Следственный комитет (СК) России.
При этом в СК не раскрыли личности нападавших. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее уточняли, что двоих террористов ликвидировали в Дербенте, еще троих – в Махачкале.
Сейчас на местах работают следователи. СК устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к терактам. В Дербент прибыл глава Дагестана Сергей Меликов, чтобы осмотреть церковь и синагогу, на которые было совершено нападение. Также он проведет совещание в администрации города.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По версии следствия, организованная группа боевиков напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляла сотрудников правоохранительных органов. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).
По данным «Интерфакса», трое ликвидированных боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. 23 июня его задержали и доставили на допрос в полицию. «Единая Россия» исключила Омарова из партии «за дискредитирующие действия».
При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.