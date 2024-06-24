Суд арестовал гендиректора «Уральских заводов» Мусина
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мусину грозит до 10 лет лишения свободы. Он арестован до 17 августа 2024 г.
По информации суда, Мусин, занимая должность гендиректора «Уральских заводов», похитил деньги, выделенные МВД России в рамках гособоронзаказа.
АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске, было основано в 1995 г. Компания занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. В частности, на предприятии собирают носимую радиостанцию и цифровой ретранслятор.