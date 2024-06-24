Суд арестовал гендиректора «Уральских заводов» Мусина

АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске, было основано в 1995 г. Компания занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. В частности, на предприятии собирают носимую радиостанцию и цифровой ретранслятор.