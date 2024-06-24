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Суд арестовал гендиректора «Уральских заводов» Мусина

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мусину грозит до 10 лет лишения свободы. Он арестован до 17 августа 2024 г. 

По информации суда, Мусин, занимая должность гендиректора «Уральских заводов», похитил деньги, выделенные МВД России в рамках гособоронзаказа. 

АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске, было основано в 1995 г. Компания занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. В частности, на предприятии собирают носимую радиостанцию и цифровой ретранслятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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