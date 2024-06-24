СМИ сообщили о штатной работе аэропорта Махачкалы
Обстановка у аэропорта Махачкалы на следующий день после теракта спокойная, рейсы прибывают и вылетают в штатном режиме, пишет «РИА Новости».
23 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал временно воздержаться от поездок в Дагестан, а находящихся в республике призвали соблюдать меры предосторожности. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в республике могут находиться до 20 000 туристов.
Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС.
При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Следственный комитет (СК) России квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).