В Госдуму внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТа

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 июня заявил, что с 2025 г. МРОТ вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц. К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин.