В Госдуму внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТа
В Государственную думу внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из думской электронной базы.
Согласно пояснительной записке, предлагается установить месячную заработную плату работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не ниже МРОТа – без учета компенсационных и стимулирующих выплат.
Инициативой предлагается дополнить Трудовой кодекс (ч. 3 ст. 133). В случае принятия законопроекта новое правило начнет действовать с 1 января 2025 г. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Премьер-министр Михаил Мишустин 10 июня заявил, что с 2025 г. МРОТ вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц. К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин.
7 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 г. в стране будет установлено соотношение МРОТа с медианной зарплатой. Тогда он уточнил, что МРОТ составил 48% медианной зарплаты.