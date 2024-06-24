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В Госдуму внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже МРОТа

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект о запрете устанавливать оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из думской электронной базы.

Согласно пояснительной записке, предлагается установить месячную заработную плату работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не ниже МРОТа – без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

Инициативой предлагается дополнить Трудовой кодекс (ч. 3 ст. 133). В случае принятия законопроекта новое правило начнет действовать с 1 января 2025 г. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. 

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 июня заявил, что с 2025 г. МРОТ вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц. К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин. 

7 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 г. в стране будет установлено соотношение МРОТа с медианной зарплатой. Тогда он уточнил, что МРОТ составил 48% медианной зарплаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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