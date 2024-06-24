Путин присвоил 345-му десантно-штурмовому полку почетное наименование
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование имени Героя Советского Союза генерала-полковника Валерия Александровича Востротина 345-му десантно-штурмовому полку. Соответствующий указ опубликован на официальной портале правовой информации.
Отмечается, что почетное наименование присваивается в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава полка.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Полк был сформирован 30 декабря 1944 г. в Белоруссии на базе 14-й гвардейской воздушно-десантной бригады как 345-й стрелковый полк. В июне 1946 г. он был переформирован в 345-й гвардейский посадочный воздушно-десантный полк. В прошлом году 345-й гвардейский десантно-штурмовой полк был сформирован в составе 104-й десантно-штурмовой дивизии в городе Ульяновске.
Герой Советского Союза, генерал-полковник Востротин командовал полком в 1988 г. С 1994 по 2003 г. он был заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2003 г. был избран в Государственную думу РФ по федеральному списку избирательного объединения партии «Единство» и «Отечество». В 2014 г. президент РФ Владимир Путин назначил Востротина сопредседателем Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Востротин скончался в феврале 2024 г. на 72-м году жизни после продолжительной болезни.