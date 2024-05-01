Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»
Президент России Владимир Путин своим указом от 1 мая присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам и почетные знаки «За успехи в труде» коллективам пяти предприятий. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Звание Героя Труда за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присваивается генеральному директору ПО «Севмаш» (Архангельская область) Михаилу Будниченко, первому заместителю генерального директора, главному конструктору ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка (Московская область) Елтугану Сыздыкову, завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмиле Беспаловой, водителю разреза «Тугнуйский» (Бурятия) Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева (Курская область) Владимиру Щедову.
За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности глава государства наградил почетным знаком РФ «За успехи в труде» коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» имени М. В. Проценко и ЦНИИчермет имени И. П. Бардина.
7 апреля Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом.
1 мая 2023 г. глава государства присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Звания Героя Труда тогда получили педагог-организатор гимназии № 1 Волоколамска Татьяна Бабурова (Московская область), управляющий директор, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев (Пермский край), гендиректор АО «Бийская льняная компания» Лев Каленов (Алтайский край), гендиректор федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз» Юрий Милехин (Московская область) и подземный горнорабочий очистного забоя подземного рудника № 1 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Эдуард Щербина (Забайкальский край).