Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Звание Героя Труда за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присваивается генеральному директору ПО «Севмаш» (Архангельская область) Михаилу Будниченко, первому заместителю генерального директора, главному конструктору ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка (Московская область) Елтугану Сыздыкову, завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмиле Беспаловой, водителю разреза «Тугнуйский» (Бурятия) Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева (Курская область) Владимиру Щедову.