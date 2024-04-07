Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда7 апреля председателю Совета Федерации исполнилось 75 лет
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом, следует из указа главы государства.
Матвиенко 7 апреля исполнилось 75 лет.
Матвиенко родилась в 7 апреля 1949 г. В сентябре 2011 г. она единогласно избирается председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2014 г. и в 2019 г. вновь избрана на этот пост. С сентября 2011 г. Матвиенко является постоянным членом Совета безопасности России. В ноябре 2011 г. была избрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.
Матвиенко имеет государственные награды: орден «Знак Почета» (1976 г.), орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), орден Почета (1996 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 г.), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 г.).