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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

7 апреля председателю Совета Федерации исполнилось 75 лет
Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом, следует из указа главы государства.

Матвиенко 7 апреля исполнилось 75 лет.

Матвиенко родилась в 7 апреля 1949 г. В сентябре 2011 г. она единогласно избирается председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2014 г. и в 2019 г. вновь избрана на этот пост. С сентября 2011 г. Матвиенко является постоянным членом Совета безопасности России. В ноябре 2011 г. была избрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Матвиенко имеет государственные награды: орден «Знак Почета» (1976 г.), орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), орден Почета (1996 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 г.), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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