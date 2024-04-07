Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Матвиенко родилась в 7 апреля 1949 г. В сентябре 2011 г. она единогласно избирается председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2014 г. и в 2019 г. вновь избрана на этот пост. С сентября 2011 г. Матвиенко является постоянным членом Совета безопасности России. В ноябре 2011 г. была избрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.