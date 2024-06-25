Reuters: в Кении в ходе штурма парламента погибли пятеро протестующих

Корреспондент издания в африканской стране расспросил парамедиков. Так, парамедик Вивиан Ачиста сказал, что по меньшей мере 10 человек были застрелены. Другой парамедик Ричард Нгумо сообщил, что более 50 человек были ранены в результате стрельбы. По словам интернет-монитора Netblocks, во время инцидента по всей стране наблюдались серьезные перебои в работе интернет-сервисов. Ведущий кенийский оператор Safaricom заявил, что два подводных кабеля вышли из строя, что стало причиной перебоев.