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Reuters: в Кении в ходе штурма парламента погибли пятеро протестующих

Ведомости

Полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся взять штурмом парламент Кении, по меньшей мере пятеро протестующих погибли, пишет Reuters.

По данным издания, десятки человек получили ранения. По сообщениям телеканала Citizen TV, ранее в этот день протестующим удалось проникнуть в зал заседаний сената. Полиция открыла огонь после того, как слезоточивый газ и водометы не помогли разогнать толпу.

Корреспондент издания в африканской стране расспросил парамедиков. Так, парамедик Вивиан Ачиста сказал, что по меньшей мере 10 человек были застрелены. Другой парамедик Ричард Нгумо сообщил, что более 50 человек были ранены в результате стрельбы. По словам интернет-монитора Netblocks, во время инцидента по всей стране наблюдались серьезные перебои в работе интернет-сервисов. Ведущий кенийский оператор Safaricom заявил, что два подводных кабеля вышли из строя, что стало причиной перебоев.

Недовольство кенийцев вызвали планы правительства повысить доходы за счет введения дополнительных налогов. Протестующие намерены добиваться роспуска парламента. Также были призывы к отставке президента Кении Уильяма Руто.

Посольство России в Кении в связи с обострением внутриполитической обстановки призвало граждан РФ, находящихся в республике, в ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. По информации посольства, 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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