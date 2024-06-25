Осужденную за теракт Дарью Трепову этапировали в колонию
Приговоренную к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского Дарью Трепову начали этапировать в колонию, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.
«Она вчера убыла из СИЗО-5 Санкт-Петербурга для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации», – процитировало агентство адвоката.
20 мая Апелляционный военный суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте в кафе, где погиб Татарский. Тогда суд отклонил жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на 27-летний приговор Треповой.
В апреле 2023 г. Трепова пронесла статуэтку со взрывчаткой в петербургское кафе «Патриот-бар», где проходила встреча с военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, 52 человека получили ранения. 25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил Треповой 27 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о теракте. Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову после теракта, получил один год и девять месяцев колонии.