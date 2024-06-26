Зорькин назвал Конституцию единственной идеологией России

В мае 2023 г. министр юстиции РФ Константин Чуйченко на полях ПМЮФ возобновил дискуссию о необходимости отменить запрет на идеологию. По его словам, ни одна страна мира не имеет в своей конституции такой статьи. В ноябре того же года руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией должна быть продолжена. В частности, в ней следует прописать идеологию государства и цели российского общества, подчеркнул он.