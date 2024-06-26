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Зорькин назвал Конституцию единственной идеологией России

Ведомости

Конституция России сама по себе является идеологией государства, ничего другого не требуется. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

«Моя давняя позиция, что Конституция – это и есть идеология и никакой другой не надо. <…> Я думаю, что нет смысла ничего в Конституции менять. Как только начинается смена, знаете, это приводит к большим очень последствиям», – сказал он в кулуарах конференции в Конституционном суде.

Зорькин отметил, что в Конституции и так заложены важнейшие принципы, включая преемственность поколений, индивидуальные свободы, права человека и др. Глава КС добавил, что нужно быть «патриотом того, что заложено в Конституции».

В мае 2023 г. министр юстиции РФ Константин Чуйченко на полях ПМЮФ возобновил дискуссию о необходимости отменить запрет на идеологию. По его словам, ни одна страна мира не имеет в своей конституции такой статьи. В ноябре того же года руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что работа над Конституцией должна быть продолжена. В частности, в ней следует прописать идеологию государства и цели российского общества, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что определенной позиции по этому предложению в Кремле нет. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против закрепления идеологии в Конституции. По ее утверждению, обновленная редакция Конституции дает ответ на этот вопрос своим содержанием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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