Министр юстиции начал дискуссию об отмене запрета на идеологию

На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) министр юстиции Константин Чуйченко возобновил дискуссию о необходимости корректировки ст. 13 Основного закона. Он выступил с заявлением на площадке «Дети Донбасса: право на защиту». Министр отметил, что «ни одна страна мира» не имеет в своей конституции запрета на идеологию, как в России (см. врез): «Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии», – сказал министр юстиции.