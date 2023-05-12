Министр юстиции начал дискуссию об отмене запрета на идеологию

Министр юстиции начал дискуссию об отмене запрета на идеологиюИзменение этой статьи Конституции невозможно без принятия нового Основного закона
На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) министр юстиции Константин Чуйченко возобновил дискуссию о необходимости корректировки ст. 13 Основного закона. Он выступил с заявлением на площадке «Дети Донбасса: право на защиту». Министр отметил, что «ни одна страна мира» не имеет в своей конституции запрета на идеологию, как в России (см. врез): «Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии», – сказал министр юстиции.
По словам Чуйченко, статья 13 Конституции появилась взамен статьи 6 Конституции СССР. Она закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС, которая являлась «ядром политической системы страны». Эта формулировка, по его словам, отчасти объясняет появление в российской Конституции запрета на идеологию. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти «повышенные обязательства», – заявил Чуйченко.
Юридический казус
Инициатива министра юстиции, бывшего начальника контрольного управления президента (при Дмитрии Медведеве), интересна прежде всего тем, что корректировка ст. 13 Основного закона невозможна без принятия новой Конституции. И, по словам близкого к Старой площади собеседника «Ведомостей», вряд ли реализуема в настоящее время.
Дело в том, что внесение такой точечной поправки затруднено самой природой Конституции. Для того чтобы изменить любую норму в 1-й (основы конституционного строя), 2-й (права и свободы человека и гражданина) и 9-й (конституционные поправки и пересмотр Конституции) главе, нужно принимать новый Основной закон, напомнил «Ведомостям» доктор юридических наук, бывший советник президента России Михаил Федотов. Это прямо указано в ст. 135 главы 9 Основного закона.
Статья 13 Конституции РФ
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
«Нужно иметь в виду, что 1-я и 2-я главы неизменяемы – в них нельзя вносить поправки. Поэтому чтобы изменить ст. 13, придется сначала подготовить проект новой Конституции, принять конституционный закон о порядке созыва и деятельности Конституционного собрания (по сути, создающего новую систему ценностей и госустройства. – «Ведомости»), потом созвать и провести это собрание и, наконец, вынести проект на всенародное голосование», – отмечает Федотов.
Формально почва для этого есть. К примеру, депутаты от КПРФ 28 октября 2020 г. вносили проект закона о Конституционном собрании, и он до сих пор находится в портфеле нижней палаты парламента. А профильный комитет по госстроительству 17 апреля 2023 г. предложил отклонить законопроект, совет Госдумы поддержал решение и включил законопроект в повестку пленарного заседания на 16 мая.
Федотов говорит, что принятая в декабре 1993 г. Конституция – «это сборник задач, которые народ поставил сам перед собой». Одна из этих задач – построение демократического социального правового федеративного государства. Чтобы приступить к другим задачам (видимо, о которых говорит министр. – «Ведомости»), необходимо решить эти.
«Когда мы решим все эти задачи, мы сможем взяться за другой «задачник», с более сложными задачами. А выбрасывать задачник с нерешенными задачами нельзя: могут оставить на второй год», – подчеркнул он.
Борьба за идеологию
Чуйченко не первый, кто говорит об идеологии. К примеру, в День народного единства 4 ноября 2022 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что ст. 13 Конституции «нередко трактуют как запрещающую идеологию», но эта норма «запрещает закреплять за какой-либо системой идей статус государственной или обязательной».
Но она вовсе не исключает возникновения и утверждения в обществе мировоззрения, которое поддерживается значительным большинством граждан, отмечала она: «Формирование идеологии у нас уже фактически идет. Я имею в виду прежде всего идеи, положения, оценки, содержащиеся в выступлениях, докладах, статьях главы российского государства Владимира Путина».
А многолетний председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 29 июня 2022 г. говорил, что сам Основной закон имеет «идеологическое значение». «Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой и общеобязательным характером (для всего населения и на всей территории страны), закрепленная ею система ценностей имеет общенациональное идеологическое значение, т. е. выступает в роли идеологии конституционализма», – отмечал он.
Появление ст. 13 Конституции действительно связано с тем, что прежде руководящая и направляющая роль в стране была за КПСС. Нынешняя статья Основного закона является прямым продолжением постановления Конституционного суда РФ от 30 ноября 1992 г. по так называемому «делу КПСС», говорит Федотов.
В постановлении суда, отмечает Федотов, содержится «четкое осуждение советского тоталитарного режима», как «неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров». «Постановление Конституционного суда не может быть отменено никем, в том числе самим Конституционным судом. Оно действует по сей день и будет действовать, пока существует современная российская государственность», – добавил он.
Уже все поправили
Наиболее масштабный пакет поправок в Конституцию был внесен в 2020 г. По итогам общероссийского голосования (это не всероссийское голосование, которое упомянуто как обязательное в ст. 135 Основного закона) их поддержало 77,92% избирателей. Внесенные в Конституцию поправки «от общественности» еще на этапе обсуждения получили название идеологических.
В Основном законе появились положения о «вере в Бога» и «защите исторической правды» (ст. 67.1), роли русского как языка «государствообразующего народа» (ст. 68), а также о «сохранении традиционных семейных ценностей» (ст. 114) и защите брака как «союза мужчины и женщины» (ст. 72). Тогда власти не стали трогать положения главы 1, 2 и 9. Тогда собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что вносить поправок в эти главы нет необходимости.
Поправки, внесенные в 2020 г., содержат достаточно положений, чтобы говорить об идеологическом наполнении Конституции, говорит Федотов. Из-за одной ст. 13 не будут менять Конституцию или собирать Конституционное собрание, уверен первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Кремлевские сомнения
За реализацию идеологии отвечает внутриполитический блок Кремля. Несколько собеседников, близких к администрации президента, говорили «Ведомостям» после 2020 г., что вносить новые поправки в Конституцию, связанные с отменой идеологии, никто не планировал и не планирует. «Зачем это делать, если, по сути, она существует? Ее не обязательно оформлять документально», – отмечает один из собеседников.
Он объясняет, что в целом идеология в том или ином виде закреплена в основополагающих российских документах вроде Стратегии национальной безопасности, в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и др.
К примеру, в школах уже есть «Разговоры о важном», в вузах появятся «Основы российской государственности» и т. д. Просвещением, в том числе среди чиновников, занимается общество «Знание».
В Общественной палате, где 31 марта проходило обсуждение курса «Основ российской государственности», гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак говорил, что донесение идеологии до студентов должно проходить в интересном для них формате, прежде всего в визуальной форме. При этом куратор проекта «ДНК России», который разрабатывает курс, Андрей Полосин говорил, что задача была не придумать идеологию, а сформировать модель системы мировоззрения. К основным ценностным принципам «российской цивилизации» Полосин и его соавтор, глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев отнесли многообразие, суверенность, согласие, доверие, созидание, которые, в свою очередь, раскрываются через еще ряд терминов.