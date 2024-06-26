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В Конституционном суде считают недопустимым возвращение смертной казни в России

Ведомости

Возвращение смертной казни в России в рамках действующей Конституции недопустимо, говорится в докладе председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина.

«Мера ограничения прав не является константной величиной <...>. Но есть и пределы <...> "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», – сказано в документе.

После теракта в «Крокус сити холле» 22 марта в России активизировалась дискуссия о необходимости снять мораторий со смертной казни. Первым этот вопрос поднял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Аналогичную идею высказали руководители всех политических фракций. Комментируя дискуссию о снятии моратория на смертную казнь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявил, что Кремль не принимает участия в обсуждении.

В апреле действующий председатель Верховного суда Ирина Подносова заявила, что для снятия моратория на смертную казнь потребуется изменить Конституцию РФ. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также отметили, что постановление КС о моратории на казнь не может быть отменено никем, в том числе самим КС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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