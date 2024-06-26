В Конституционном суде считают недопустимым возвращение смертной казни в России

В апреле действующий председатель Верховного суда Ирина Подносова заявила, что для снятия моратория на смертную казнь потребуется изменить Конституцию РФ. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также отметили, что постановление КС о моратории на казнь не может быть отменено никем, в том числе самим КС.