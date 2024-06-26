В Конституционном суде считают недопустимым возвращение смертной казни в России
Возвращение смертной казни в России в рамках действующей Конституции недопустимо, говорится в докладе председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина.
«Мера ограничения прав не является константной величиной <...>. Но есть и пределы <...> "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», – сказано в документе.
После теракта в «Крокус сити холле» 22 марта в России активизировалась дискуссия о необходимости снять мораторий со смертной казни. Первым этот вопрос поднял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Аналогичную идею высказали руководители всех политических фракций. Комментируя дискуссию о снятии моратория на смертную казнь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявил, что Кремль не принимает участия в обсуждении.
В апреле действующий председатель Верховного суда Ирина Подносова заявила, что для снятия моратория на смертную казнь потребуется изменить Конституцию РФ. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также отметили, что постановление КС о моратории на казнь не может быть отменено никем, в том числе самим КС.