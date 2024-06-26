Мосгорсуд утвердил приговор Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Кеворкову задержали 6 мая. 18 июня Басманный суд Москвы продлил до 6 августа арест Кеворковой. Адвокат Калой Ахильгов говорил, что журналистке вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.