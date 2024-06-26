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Мосгорсуд утвердил приговор Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Ведомости

Журналистке Надежде Кеворковой оставили без изменения меру пресечения в виде ареста до 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы защитников, постановление об избрании меры пресечения без изменения», – говорится в сообщении.

65-летней Кеворковой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.

Кеворкову задержали 6 мая. 18 июня Басманный суд Москвы продлил до 6 августа арест Кеворковой. Адвокат Калой Ахильгов говорил, что журналистке вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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