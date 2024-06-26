Суд в Москве заочно арестовал экс-главу правления группы ГАЗ Эрика Эберхардсона
Таганский районный суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления группы ГАЗ, гражданина Швеции Эрика Эберхардсона по обвинению в особо крупном мошенничестве. Он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Эберхардсон пробудет под стражей два месяца с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Следствие полагает, что обвиняемый ввел потерпевшего в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о вложении средств в развитие предпринимательской деятельности и потребовав передать крупную сумму. Эберхардсон подписал расписку, но не вернул деньги в срок и распорядился ими по своему усмотрению.
Эберхардсон стал председателем правления группы ГАЗ летом 2005 г. Прежде он был президентом Volvo Construction Equipment CIS. Уже в 2007 г. перешел на должность управляющего директора автомобилестроительного бизнеса «Русских машин» и занял пост председателя совета директоров RM Systems (автокомпонентная «дочка» «Русских машин»).