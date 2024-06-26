Суд в Москве заочно арестовал экс-главу правления группы ГАЗ Эрика Эберхардсона

Следствие полагает, что обвиняемый ввел потерпевшего в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о вложении средств в развитие предпринимательской деятельности и потребовав передать крупную сумму. Эберхардсон подписал расписку, но не вернул деньги в срок и распорядился ими по своему усмотрению.