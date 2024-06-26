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Суд в Москве заочно арестовал экс-главу правления группы ГАЗ Эрика Эберхардсона

Ведомости

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления группы ГАЗ, гражданина Швеции Эрика Эберхардсона по обвинению в особо крупном мошенничестве. Он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Эберхардсон пробудет под стражей два месяца с момента экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие полагает, что обвиняемый ввел потерпевшего в заблуждение, сообщив ему ложные сведения о вложении средств в развитие предпринимательской деятельности и потребовав передать крупную сумму. Эберхардсон подписал расписку, но не вернул деньги в срок и распорядился ими по своему усмотрению.

Эберхардсон стал председателем правления группы ГАЗ летом 2005 г. Прежде он был президентом Volvo Construction Equipment CIS. Уже в 2007 г. перешел на должность управляющего директора автомобилестроительного бизнеса «Русских машин» и занял пост председателя совета директоров RM Systems (автокомпонентная «дочка» «Русских машин»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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