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Суд оштрафовал бывшего протодиакона Кураева за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева (объявлен в РФ иноагентом) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кураев признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Что именно стало поводом для составления протокола, пресс-служба не уточняет. Суд в качестве наказания назначил минимально возможный по этой части штраф для физических лиц.

Епархиальный суд Москвы постановил лишить Кураева священного сана в декабре 2020 г. после того, как он публично назвал «тупым карьеристом» умершего от последствий коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Но указ не вступал в силу из-за моратория, который наложили, чтобы протодиакон «переосмыслил свою позицию». Однако в апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл все же лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния.

В декабре прошлого года Министерство юстиции объявило бывшего протодиакона иностранным агентом. По данным ведомства, Кураев распространял фейки о работе органов власти, выступал против спецоперации на Украине, а также сотрудничал с иноагентами. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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