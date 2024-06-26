Суд оштрафовал бывшего протодиакона Кураева за отсутствие маркировки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева (объявлен в РФ иноагентом) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Кураев признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Что именно стало поводом для составления протокола, пресс-служба не уточняет. Суд в качестве наказания назначил минимально возможный по этой части штраф для физических лиц.
Епархиальный суд Москвы постановил лишить Кураева священного сана в декабре 2020 г. после того, как он публично назвал «тупым карьеристом» умершего от последствий коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Но указ не вступал в силу из-за моратория, который наложили, чтобы протодиакон «переосмыслил свою позицию». Однако в апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл все же лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния.
В декабре прошлого года Министерство юстиции объявило бывшего протодиакона иностранным агентом. По данным ведомства, Кураев распространял фейки о работе органов власти, выступал против спецоперации на Украине, а также сотрудничал с иноагентами.