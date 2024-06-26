Суд оштрафовал бывшего протодиакона Кураева за отсутствие маркировки иноагента

Епархиальный суд Москвы постановил лишить Кураева священного сана в декабре 2020 г. после того, как он публично назвал «тупым карьеристом» умершего от последствий коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Но указ не вступал в силу из-за моратория, который наложили, чтобы протодиакон «переосмыслил свою позицию». Однако в апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл все же лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния.