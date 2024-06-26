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Экс-министру Казахстана Бишимбаеву отказали в смягчении приговора

Ведомости

Апелляционная коллегия суда Астаны отставила в силе приговор экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, которому было назначено 24 года лишения свободы по делу об убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает портал Orda.kz.

«Доводы [адвокатов Бишимбаева] о том, что из 12 присяжных заседателей более половины имеют предубеждения, объективного подтверждения не нашли. Фактов необоснованного отказа <…> в исследовании доказательств, которые могли бы иметь существенное значение для исхода дела и повлиять на вердикт, не было», – заявила председательствующая судья Шынар Ергалиева.

Дело об убийстве 31-летней Нукеновой стало резонансным, за трансляцией суда следили не только в Казахстане, но и за его пределами. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в ресторане Астаны, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых. Директором заведения являлся родственник экс-министра – Бахытжан Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Он был задержан полицией вечером 9 ноября.

13 мая суд в Казахстане с участием присяжных заседателей признал 44-летнего Бишимбаева виновным в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью его гражданской супруги. Путем частичного сложения наказания он приговорен к 24 годам лишения свободы. 

Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, ему назначено четыре года тюрьмы. Он также обжаловал приговор, но апелляционная коллегия суда Астаны оставила его в силе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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