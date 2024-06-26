Экс-министру Казахстана Бишимбаеву отказали в смягчении приговора
Апелляционная коллегия суда Астаны отставила в силе приговор экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, которому было назначено 24 года лишения свободы по делу об убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает портал Orda.kz.
«Доводы [адвокатов Бишимбаева] о том, что из 12 присяжных заседателей более половины имеют предубеждения, объективного подтверждения не нашли. Фактов необоснованного отказа <…> в исследовании доказательств, которые могли бы иметь существенное значение для исхода дела и повлиять на вердикт, не было», – заявила председательствующая судья Шынар Ергалиева.
Дело об убийстве 31-летней Нукеновой стало резонансным, за трансляцией суда следили не только в Казахстане, но и за его пределами. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2023 г. в ресторане Астаны, который фактически принадлежит семье Бишимбаевых. Директором заведения являлся родственник экс-министра – Бахытжан Байжанов. На обнародованных в ходе судебных заседаний видеозаписях было видно, что Бишимбаев избивал и унижал супругу. Он был задержан полицией вечером 9 ноября.
13 мая суд в Казахстане с участием присяжных заседателей признал 44-летнего Бишимбаева виновным в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью его гражданской супруги. Путем частичного сложения наказания он приговорен к 24 годам лишения свободы.
Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, ему назначено четыре года тюрьмы. Он также обжаловал приговор, но апелляционная коллегия суда Астаны оставила его в силе.