Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство жены

Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство женыЗа его делом следила вся страна
Суд по уголовным делам Астаны 13 мая назначил наказание в 24 года колонии бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву по обвинению в убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Об этом сообщил Верховный суд республики. Вместе с экс-чиновником по этому делу на скамье подсудимых также находился его родственник Бахытжан Байжанов – директор ресторана «Гастроцентр», где произошло убийство. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.
Бишимбаева осудили по двум статьям Уголовного кодекса: статья 110 УК Казахстана («Истязание») – 7 лет лишения свободы и статья 99 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью») – 20 лет. Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимого несовершеннолетних детей от предыдущих браков и состояние алкогольного опьянения при совершении преступления. Отбывать свой срок 44-летний экс-чиновник будет в колонии максимальной безопасности – аналог российского строго режима.
Кроме того, суд взыскал с Бишимбаева процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз на сумму 2,3 млн тенге (порядка 480 000 руб.) в пользу государства и принудительный платеж в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП, коэффициент для исчисления пособий и иных социальных выплат в Казахстане) – 103 500 тенге (21 400 руб.) в фонд компенсации потерпевшей семье.
Второго подсудимого Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК («Укрывательство»). Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности и также обязан выплатить 3300 тенге (685 руб.) за судебные издержки и компенсацию семье Нукеновой в размере 20 МРП – 69 000 тенге (14 300 руб.).
Вину Байжанов не признал, а после оглашения приговора сказал, что «суд осудил невиновного человека». При этом ранее Байжанов признался, что по просьбе Бишимбаева он приказал своим сотрудникам удалить записи с камер видеонаблюдения ресторана (вскоре кадры восстановили), в которых был зафиксирован конфликт супругов. В суде он объяснил, что был вынужден удалить записи, потому что «из-за казахского менталитета вынужден подчиняться Бишимбаеву как старшему родственнику».
Сам Бишимбаев признал причастность к смерти жены, но отрицал жестокость и умышленность преступления: экс-министр настаивал, что смертельные травмы Нукенова получила, когда упала, а он ударил ее несколько раз. А во время своего выступления с последним словом 6 мая Бишимбаев сказал, что после смерти своей жены он не пытался скрыться и уйти от ответственности, «хотя имел для этого все возможности». По его словам, следствие поддалось давлению СМИ и соцсетей и проводилось с обвинительным уклоном.
Бишимбаев убил свою жену на почве ревности в одном из столичных ресторанов, которым управлял его родственник Байжанов, 9 ноября 2023 г. Прибывшие на место медики обнаружили на теле и лице 31-летней Нукеновой многочисленные кровоподтеки. В тот же день полиция задержала экс-министра, а чуть позже и Байжанова. Судебный процесс начался 27 марта и транслировался из зала суда в прямом эфире на сайте Верховного суда и в соцсетях.
На фоне процесса над бывшим министром парламент Казахстана принял закон о противодействии домашнему насилию, хотя ранее власти страны откладывали его рассмотрение несколько лет, несмотря на протесты правозащитников.
Бишимбаев родился в семье бывшего депутата парламента Валихана Бишимбаева и в прошлом занимал разные государственные посты в экономическом блоке правительства. В возрасте 36 лет весной 2016 г. он был назначен на должность министра экономики республики. Но через полгода указом тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева министр был освобожден от занимаемой должности «в связи с вопросами по его деятельности». В июне 2017 г. его задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, а через год суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за коррупцию. Позже срок наказания ему сократили до четырех лет, а в октябре 2019 г. Бишимбаев освободился из колонии условно-досрочно.
Дело Бишимбаева уникально для Казахстана тем, что судебный процесс проходил в режиме онлайн – вся страна следила за прениями и вынесением приговора как за сериалом, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Это говорит о том, что в республике сформировался серьезный запрос на социальную справедливость, продолжает эксперт. «Изначально у экс-министра была слабая позиция: он из обеспеченной семьи, выпускник престижных учебных заведений, работал в государственных структурах и сидел за коррупцию. Поэтому власти были вынуждены санкционировать против него максимально жесткое наказание», – объясняет эксперт.
Притчин не исключил, что впоследствии казахстанские власти попытаются использовать эту историю в качестве идеологического обоснования для строительства «нового Казахстана». «Но по большей части решение суда произошло по причине серьезного общественного резонанса», – полагает эксперт.