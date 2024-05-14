Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство жены

Бишимбаев родился в семье бывшего депутата парламента Валихана Бишимбаева и в прошлом занимал разные государственные посты в экономическом блоке правительства. В возрасте 36 лет весной 2016 г. он был назначен на должность министра экономики республики. Но через полгода указом тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева министр был освобожден от занимаемой должности «в связи с вопросами по его деятельности». В июне 2017 г. его задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, а через год суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за коррупцию. Позже срок наказания ему сократили до четырех лет, а в октябре 2019 г. Бишимбаев освободился из колонии условно-досрочно.