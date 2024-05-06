МИД Казахстана отозвал советника посольства в ОАЭ после обвинения в насилии
МИД Казахстана отозвал советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии, сообщает издание NUR.KZ со ссылкой на официального представителя дипведомства Айбека Смадиярова.
«Его делом будут заниматься правоохранительные органы», – уточнил Смадияров.
Обращение Карины Мамаш опубликовал 5 мая казахстанский общественный фонд «НеМолчи» на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В нем Карина рассказала, что супруг избил ее и старшую сестру. По ее словам, Сакен на протяжении 10 лет избивал и насиловал ее, рядом с ним Карина и ее дети находятся в опасности. Мамаш попросила помощи у правительства Казахстана и настояла, чтобы ее супруга «лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму».
15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.
Теперь в стране введена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем ее перенесения из КоАП в Уголовный кодекс. Также устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению. За умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью преступникам назначат реальный срок в колонии, а не ограничение свободы, как было раньше.
Сразу несколько поправок касаются ужесточения ответственности за преступления против детей. Так, за убийство малолетнего лица, изнасилование и насильственные действия сексуального характера грозит пожизненное лишение свободы, альтернативные меры наказания исключаются. Также вводится ответственность за приставания сексуального характера к детям в возрасте до 16 лет.
Поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены президентом Казахстана в посланиях народу 16 марта 2022 г. и 1 сентября прошлого года. Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью.
Закон об ужесточении ответственности за домашнее насилие был подписан на фоне широкого общественного резонанса по поводу судебного разбирательства в отношении экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который был арестован в ноябре прошлого года. Он обвиняется в истязаниях и убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, совершенном с особой жестокостью. Примечательно, что судебные заседания по делу транслируются на видеохостинге YouTube, количество просмотров суммарно превысило 20 млн.