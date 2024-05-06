МИД Казахстана отозвал советника посольства в ОАЭ после обвинения в насилии

Обращение Карины Мамаш опубликовал 5 мая казахстанский общественный фонд «НеМолчи» на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В нем Карина рассказала, что супруг избил ее и старшую сестру. По ее словам, Сакен на протяжении 10 лет избивал и насиловал ее, рядом с ним Карина и ее дети находятся в опасности. Мамаш попросила помощи у правительства Казахстана и настояла, чтобы ее супруга «лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму».