Суд в ЛНР приговорил участника спецоперации к 11 годам за убийство девушки

В августе 2023 г. Магасумов вместе с сослуживцами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. В заведении к ним присоединились две девушки. По версии следствия, одна из них попросила дать ей пострелять из пистолета. Один из выстрелов пришелся ей в грудь.