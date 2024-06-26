Суд в ЛНР приговорил участника спецоперации к 11 годам за убийство девушки
В ЛНР Героя России Ирека Магасумова приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство девушки. Об этом со ссылкой на адвоката Константина Елфимова пишет «Коммерсантъ».
Военный суд ЛНР признал Магасумова виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Елфимов заявил, что обвиняемый вину не признал.
В августе 2023 г. Магасумов вместе с сослуживцами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. В заведении к ним присоединились две девушки. По версии следствия, одна из них попросила дать ей пострелять из пистолета. Один из выстрелов пришелся ей в грудь.
За Магасумова заступились бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (сейчас занимает должность министра энергетики России) и председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Депутат заявлял, что к делу есть «масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству».