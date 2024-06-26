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Суд в ЛНР приговорил участника спецоперации к 11 годам за убийство девушки

Ведомости

В ЛНР Героя России Ирека Магасумова приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство девушки. Об этом со ссылкой на адвоката Константина Елфимова пишет «Коммерсантъ».

Военный суд ЛНР признал Магасумова виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Елфимов заявил, что обвиняемый вину не признал.

В августе 2023 г. Магасумов вместе с сослуживцами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. В заведении к ним присоединились две девушки. По версии следствия, одна из них попросила дать ей пострелять из пистолета. Один из выстрелов пришелся ей в грудь.

За Магасумова заступились бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (сейчас занимает должность министра энергетики России) и председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Депутат заявлял, что к делу есть «масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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