Более 45 человек обратились к медикам после схода вагонов в Коми
Четверых наиболее пострадавших пассажиров, включая ребенка, отвезли в Инту на восстановительном поезде, где передали медикам.
Девять вагонов пассажирского поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги в 18:12 26 июня. По предварительным данным, инцидент произошел из-за подмыва полотна на фоне обильных осадков. Всего в 14 вагонах находилось 232 пассажира, сообщалось о 70 пострадавших. Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что в гостинице и школе Инты готовы пункты временного размещения для всех, кто был в поезде.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).