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Более 45 человек обратились к медикам после схода вагонов в Коми

Ведомости

По предварительным данным, за медицинской помощью после схода вагонов поезда №511 «Воркута – Новороссийск» в Коми обратились 46 человек, сообщает пресс-служба РЖД.

Четверых наиболее пострадавших пассажиров, включая ребенка, отвезли в Инту на восстановительном поезде, где передали медикам.

Девять вагонов пассажирского поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги в 18:12 26 июня. По предварительным данным, инцидент произошел из-за подмыва полотна на фоне обильных осадков. Всего в 14 вагонах находилось 232 пассажира, сообщалось о 70 пострадавших. Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что в гостинице и школе Инты готовы пункты временного размещения для всех, кто был в поезде.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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