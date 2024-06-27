Под сошедшими в Коми вагонами обнаружено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено под одним из сошедших с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
До этого о погибших в результате аварии информации не было.
Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов. Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после сильных дождей. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Врачи осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что пассажиры в основном получили ушибы, ссадины и рваные раны. 17 человек вернулись на восстановительном поезде в Инту, 10 из них были госпитализированы, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.