Число погибших при сходе поезда в Коми выросло до двух человек
Личности погибших не раскрываются.
Родственники жертв аварии получат страховую выплату в размере чуть более 2 млн руб. Также компания дополнительно выплатит им по 2 млн руб. Пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн руб., остальные – по 500 000 руб.
Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда «Воркута – Новороссийск» сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов. Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после сильных дождей. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Глава Коми Владимир Уйба отметил, что пассажиры в основном получили ушибы, ссадины и рваные раны. 17 человек вернулись на восстановительном поезде в Инту, 10 из них были госпитализированы, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. В Коми ввели режим ЧС.
Остальные пассажиры решили продолжить путь до Новороссийска. Их поезд отправился в 5:14 (мск), он проследует с ускоренным графиком.