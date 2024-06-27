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Число погибших при сходе поезда в Коми выросло до двух человек

Ведомости

На месте схода пассажирского поезда «Воркута – Новороссийск» в Коми обнаружены тела двух человек, сообщает РЖД.

Личности погибших не раскрываются.

В РЖД отметили, что местонахождение еще одного пассажира не установлено, ведутся поиски. По данным СК, пропавшими без вести числились два человека: мужчина и 15-летняя девочка, передает ТАСС. Тело мужчины обнаружили утром 27 июня. ТАСС со ссылкой на властей региона пишет, что девочку нашли живой.

Родственники жертв аварии получат страховую выплату в размере чуть более 2 млн руб. Также компания дополнительно выплатит им по 2 млн руб. Пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн руб., остальные – по 500 000 руб.

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда «Воркута – Новороссийск» сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов. Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после сильных дождей. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что пассажиры в основном получили ушибы, ссадины и рваные раны. 17 человек вернулись на восстановительном поезде в Инту, 10 из них были госпитализированы, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. В Коми ввели режим ЧС.

Остальные пассажиры решили продолжить путь до Новороссийска. Их поезд отправился в 5:14 (мск), он проследует с ускоренным графиком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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