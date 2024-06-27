Число погибших при сходе поезда в Коми выросло до двух человек

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что пассажиры в основном получили ушибы, ссадины и рваные раны. 17 человек вернулись на восстановительном поезде в Инту, 10 из них были госпитализированы, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. В Коми ввели режим ЧС.