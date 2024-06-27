Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

РЖД выплатит семьям погибших при сходе поезда в Коми по 2 млн рублей

Ведомости

Семьи погибших при сходе девяти вагонов пассажирского поезда в Коми получат страховую выплату в размере чуть более 2 млн руб., РЖД дополнительно выплатит им по 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн руб. от компании», – сказано в сообщении.

Кроме того, пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн руб., остальные – по 500 000 руб.

На данный момент известно о двух погибших. Еще одна 15-летняя девочка числится пропавшей без вести, сообщал СК. ТАСС со ссылкой на властей региона пишет, что ее нашли живой. В больницу 26 июня поступили 10 человек, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда «Воркута – Новороссийск» сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов. Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после сильных дождей. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В Инту на восстановительном поезде вернулись 17 человек, включая 10 пострадавших. Остальные пассажиры решили продолжить путь до Новороссийска. Их поезд отправился в 5:14 (мск), он проследует с ускоренным графиком. В Коми ввели режим ЧС.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных