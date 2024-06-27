РЖД выплатит семьям погибших при сходе поезда в Коми по 2 млн рублей

На данный момент известно о двух погибших. Еще одна 15-летняя девочка числится пропавшей без вести, сообщал СК. ТАСС со ссылкой на властей региона пишет, что ее нашли живой. В больницу 26 июня поступили 10 человек, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.