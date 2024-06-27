РЖД выплатит семьям погибших при сходе поезда в Коми по 2 млн рублей
«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн руб. от компании», – сказано в сообщении.
Кроме того, пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн руб., остальные – по 500 000 руб.
На данный момент известно о двух погибших. Еще одна 15-летняя девочка числится пропавшей без вести, сообщал СК. ТАСС со ссылкой на властей региона пишет, что ее нашли живой. В больницу 26 июня поступили 10 человек, в том числе 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.
Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда «Воркута – Новороссийск» сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников РЖД. Всего в составе поезда было 14 вагонов. Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна после сильных дождей. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
В Инту на восстановительном поезде вернулись 17 человек, включая 10 пострадавших. Остальные пассажиры решили продолжить путь до Новороссийска. Их поезд отправился в 5:14 (мск), он проследует с ускоренным графиком. В Коми ввели режим ЧС.