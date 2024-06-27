Кабмин расширил перечень закупаемых «Кругом добра» препаратов
Перечень препаратов, которые закупаются через фонд, «Круг добра», последовательно расширяется, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями будет выделено более 24,5 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами», – сказал глава кабмина.
По словам Мишустина, в 2023 г. «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарствами почти 2500 детей. Еще около 300 человек получили необходимые медизделия и технические средства реабилитации.
Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Бюджет фонда формируется за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.