Суд объявил в розыск уехавшего на спецоперацию фигуранта уголовного дела
Таганский районный суд Москвы объявил в розыск одного из фигурантов уголовного дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» - уехавшего в зону спецоперации Андрея Кочанова, которому вменяют в вину 123 эпизода мошенничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Процесс над ним и еще девятью подсудимыми длится более года. Недавно находившийся под домашним арестом фигурант не пришел на очередное заседание, на котором планировался допрос более 100 потерпевших, отправленные к нему домой сотрудники ФСИН никого не нашли.
«Его адвокаты пытались объяснить отсутствие клиента отъездом в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО. Интересно, что ранее он просил разрешения пройти медкомиссию, но получил от судьи Альбины Тимаковой отказ», – отмечает издание.
Судья объявила Кочанова в розыск. Суд постановил заключить его в СИЗО «Бутырка».
28 июня МВД объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Против него возбуждено уголовное дело, статья не уточняется.
Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.