Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд объявил в розыск уехавшего на спецоперацию фигуранта уголовного дела

Ведомости

Таганский районный суд Москвы объявил в розыск одного из фигурантов уголовного дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» - уехавшего в зону спецоперации Андрея Кочанова, которому вменяют в вину 123 эпизода мошенничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процесс над ним и еще девятью подсудимыми длится более года. Недавно находившийся под домашним арестом фигурант не пришел на очередное заседание, на котором планировался допрос более 100 потерпевших, отправленные к нему домой сотрудники ФСИН никого не нашли.

«Его адвокаты пытались объяснить отсутствие клиента отъездом в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО. Интересно, что ранее он просил разрешения пройти медкомиссию, но получил от судьи Альбины Тимаковой отказ», – отмечает издание.

Судья объявила Кочанова в розыск. Суд постановил заключить его в СИЗО «Бутырка».

28 июня МВД объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Против него возбуждено уголовное дело, статья не уточняется.

Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных