МВД объявило в розыск мужа Блиновской
Муж блогера Елены Блиновской Алексей объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке указано, что разыскиваемый Алексей Блиновский родился 19 февраля 1983 г. в Германии. Против него возбуждено уголовное дело, статья не уточняется.
Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.
Спустя несколько дней мужчина заявил, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина, сообщал «Коммерсантъ». «РИА Новости» со ссылкой на источник писали, что правоохранители проверяют законность оснований для подписания контракта Блиновского с Минобороны.