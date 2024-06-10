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Суд не стал признавать компанию мужа Блиновской банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказался признавать банкротом компанию «Подари мечту», принадлежащую Алексею Блиновскому (супругу блогера Елены Блиновской) из-за отсутствия средств на финансирование процедуры банкротства. Информация об этом указана в картотеке суда.

Уточняется, что суд предложил заявителю перечислить на депозитный счет 250 000 руб. для проведения процедуры банкротства юридического лица.

«По состоянию на 05.06.2024 к судебному заседанию в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие имущества должника, за счет которого может финансироваться процедура банкротства», – говорится в картотеке.

Отмечается, что суд определил прекратить производство по делу о признании банкротом компании «Подари мечту». Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Алексей Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Позднее мужчина заявлял, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина, сообщал «Коммерсантъ». 24 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник написали, что правоохранители проверяют законность оснований для подписания контракта Блиновского с Минобороны.

31 мая Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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