Суд не стал признавать компанию мужа Блиновской банкротом

Алексей Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Позднее мужчина заявлял, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина, сообщал «Коммерсантъ». 24 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник написали, что правоохранители проверяют законность оснований для подписания контракта Блиновского с Минобороны.