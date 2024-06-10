Суд не стал признавать компанию мужа Блиновской банкротом
Арбитражный суд Москвы отказался признавать банкротом компанию «Подари мечту», принадлежащую Алексею Блиновскому (супругу блогера Елены Блиновской) из-за отсутствия средств на финансирование процедуры банкротства. Информация об этом указана в картотеке суда.
Уточняется, что суд предложил заявителю перечислить на депозитный счет 250 000 руб. для проведения процедуры банкротства юридического лица.
«По состоянию на 05.06.2024 к судебному заседанию в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие имущества должника, за счет которого может финансироваться процедура банкротства», – говорится в картотеке.
Отмечается, что суд определил прекратить производство по делу о признании банкротом компании «Подари мечту». Определение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Алексей Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что он решил заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Позднее мужчина заявлял, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина, сообщал «Коммерсантъ». 24 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник написали, что правоохранители проверяют законность оснований для подписания контракта Блиновского с Минобороны.